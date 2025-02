उरुग्वे में पारंपरिक इतालवी जैतून की खेती करने वाले जेनोइस दंपत्ति से मिलिए

चार दशक से अधिक समय तक विश्व भ्रमण करने तथा मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं पर काम करने के बाद, मारिया विटोरिया सैकारेलो और डोमेनिको ब्रुज़ोन सेवानिवृत्ति के बाद एक नई परियोजना पर काम करना चाहते थे।

Instead of return­ing to their native Genoa from their last post in West Africa (after Vienna, Central America, West Africa, Bolivia and Pakistan), they began search­ing for a place to set­tle in Latin America, with an oper­a­tional agenda.

"ब्रुज़ोन ने कहा, "यूरोप के बाहर हमारा पहला कार्य ग्वाटेमाला से लगती मैक्सिकन सीमा पर था।" "लैटिन अमेरिका ने हम पर अमिट छाप छोड़ी है।"

At the same time, the cou­ple became pas­sion­ate about olive grow­ing par­tially due to their upbring­ing in north­ern Italy and their expe­ri­ences work­ing with the Italian gov­ern­ment to plant olive trees in Egypt, Lebanon and Pakistan.

डोमेनिको ब्रुज़ोन (दाएं से तीसरे) और सैकेरेलो (बाएं से दूसरे) 2014 में पाकिस्तान के प्रायोगिक बारी चकवाल स्टेशन पर जैतून के पेड़ लगाते हुए। (फोटो: पिके रोटो)

अंततः, दम्पति ने अपनी नई परियोजना के लिए उरुग्वे को उपयुक्त स्थान के रूप में पहचाना, क्योंकि उन्होंने वहां की डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता, भाषा, इटली से सांस्कृतिक समानताएं और जैतून के अनुकूल भूमि का हवाला दिया।

"सैकेरेलो ने कहा, "हमने कंपनी के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और निवेश को लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक आकार के बारे में कुछ शोध किया।"

इस जोड़े ने अंततः 40 में उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फ्लोरिडा के मध्य विभाग में 2012 हेक्टेयर जमीन का एक भूखंड खरीदा। उन्होंने 2014 में अपना पहला जैतून का पेड़ लगाया और 2019 में पहली बार जैतून का तेल उत्पादित किया।

पिके रोटो ने 30 में 2012 हेक्टेयर जैतून के पेड़ लगाना शुरू किया। (फोटो: पिके रोटो)

जबकि अर्बेकिना, पिकुल और कोराटिना उरुग्वे में प्रमुख किस्में हैं, सैकेरेलो और ब्रुज़ोन ने एक प्रसिद्ध इतालवी नर्सरी से पारंपरिक इतालवी किस्मों, जिनमें टैगियास्का, फ्रैंटोइओ, लेसिनो और पेंडोलिनो शामिल हैं, का आयात करने का विकल्प चुना।

"जब हमने पहली बार पौधारोपण किया था, तो उरुग्वे में टैगियास्का, फ्रांतोइओ, लेसीनो और पेंडोलिनो को कोई नहीं जानता था, "सैकेरेलो ने कहा। "इसलिए कृषि विज्ञानी ने हमें इतालवी किस्मों के साथ इसकी पैदावार की तुलना करने के लिए आर्बेकिना लगाने को कहा।"

After sev­eral set­backs, includ­ing half of the Arbequina trees dying in the first year after their roots failed to take hold, and a tor­nado which knocked-out some 500 trees in the grove, inspir­ing the brand name, Pique Roto, or bro­ken stick, the cou­ple dis­cov­ered that the Italian vari­eties thrived in Uruguay, espe­cially Taggiasca and Pendolino.

सैकेरेलो फसल कटाई से पहले बागों का निरीक्षण करते हैं, जो आमतौर पर मार्च के अंत में शुरू होता है और जून के मध्य में समाप्त होता है। (फोटो: पिके रोटो)

"The north­ern Italian vari­eties have a greater affin­ity than the Spanish vari­eties [Arbequina and Picual] because [Florida] has a rainier, almost cold cli­mate,” Bruzzone said.

पारंपरिक किस्मों और इतालवी आयातों के संयोजन से भी फसल में अंतराल आया।

"ब्रुज़ोन ने कहा, "इसकी शुरुआत मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में आर्बेकिना से होती है, फिर यह जैतून के पकने के चक्र की गति के आधार पर लेसिनो तक जाती है, फ्रैंटोइओ के साथ जारी रहती है और मध्य जून में टैगियास्का के साथ समाप्त होती है।" "इससे फसल की योजना बनाई जा सकती है और यदि अत्यधिक वर्षा न हो तो भी उसे संतुलित रखा जा सकता है।"

Saccarello added that other pro­duc­ers usu­ally har­vest every­thing early to avoid the win­ter humid­ity and increased poten­tial for the olives to develop anthracnoseजिसके परिणामस्वरूप तेल में दोष उत्पन्न हो गया।

Even though one-fifth of their trees are Arbequina, Bruzzone and Saccarello focus mainly on the Italian vari­eties, and were ini­tially sell­ing Arbequina अतिरिक्त वर्जिन जैतून का तेल थोक में। "ब्रुज़ोन ने कहा, "आर्बेक्विना की बिक्री से हम आम तौर पर पूरी फसल का वित्तपोषण करते हैं।"

यह दम्पति दो अतिरिक्त शुद्ध जैतून के तेल का उत्पादन करता है: टोस्का, जो फ्रान्तोइयो, लेसिनो और पेंडोलिनो का एक टस्कन क्षेत्र मिश्रण है, तथा एक टैगियास्का मोनोवेरिएटल है।

"हम मिल में टोस्का नहीं बनाते। एक साल में, टोस्का में ज़्यादा फ्रैंटोइओ हो सकता है, जिससे यह ज़्यादा फलदार और हरा, ज़्यादा मसालेदार और ज़्यादा कड़वा हो सकता है," सैकेरेलो ने कहा। "एक और साल, इसमें ज़्यादा लेसिनो हो सकता है, जो एक दिलचस्प मीठा नोट प्रदान करेगा। टोस्का उस ज़मीन का उत्पाद है जो हमें देती है।"

दूसरी ओर, टैगियास्का मोनोवेरिएटल एक अद्वितीय देर से पकने वाला जैतून का तेल है और इसे उरुग्वे में आयोजित 2024 मारियो सोलिनास पुरस्कारों में चार प्रथम स्थान पुरस्कारों में से एक मिला।

सैकेरेलो और उनके कृषिविज्ञानी (बाएं) अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद और उरुग्वे जैतून संघ (असोलूर) के प्रतिनिधिमंडल के साथ जैतून के बागों का निरीक्षण करते हुए। (फोटो: पिके रोटो)

"ब्रुज़ोन ने कहा, "जाहिर है, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है।" "यह दस वर्षों की कड़ी मेहनत का सम्मान है।"

He added that the award was espe­cially grat­i­fy­ing after the cloudy and rainy 2024 har­vest, which made pick­ing the olives and other tastes in the groves very intense.

"ब्रुज़ोन ने कहा, "बारिश बहुत ज़्यादा थी; यह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।" "हम तेल की गुणवत्ता को लेकर भी चिंतित थे, क्योंकि जैतून को चुनने से पहले सूर्य की रोशनी बहुत कम मिलती थी।"

In the mill, Saccarello said she had to reg­u­late the cal­i­bra­tion of the decanter, the malax­ing speed and the times every day due to the amount of water in the olives to pre­vent the paste from becom­ing a watery emul­sion.

Despite these chal­lenges, Pique Roto har­vested 193 met­ric tons of olives, sig­nif­i­cantly higher than the 53 tons har­vested in 2023 dur­ing Uruguay’s his­toric drought.

कुल मिलाकर, निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रारंभिक फसल आंकड़ों से पता चलता है कि उरुग्वे ने 614 में 2024 टन जैतून का तेल उत्पादित किया, जिसमें पिके रोटो उन कुछ कंपनियों में से एक है, जिनके उत्पादन में 2023 की तुलना में वृद्धि देखी गई।

हालांकि 2024 में बारिश कंपनी की मुख्य चुनौती थी, लेकिन मैन्युअल कटाई और मिल में काम करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों को ढूंढना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है।

श्रम चुनौतियों के बावजूद, सैकेरेलो ने कहा कि वह मशीनी कटाई की अपेक्षा मैन्युअल कटाई को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि इससे उन्हें मिल में लाए जाने वाले फलों की मात्रा को नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है।

सैकेरेलो प्रतिदिन पांच टन से भी कम जैतून पीसती हैं, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। (फोटो: पिके रोटो)

कंपनी के पास मोरी-टेम उपकरण है जो प्रति घंटे 500 किलोग्राम प्रसंस्करण करने में सक्षम है।

"उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य प्रतिदिन पांच टन से अधिक जैतून को पीसना नहीं है, क्योंकि यह मात्रा हमें अधिकतम गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करती है।"

आगे देख रहे हैं 2025 फसलब्रुज़ोन और सैकेरेल्लो ने काफी अच्छी फसल की आशा की है, उनका अनुमान है कि यह 150 से 170 टन जैतून के बीच होगी।

"सैकेरेल्लो ने कहा, "कुछ पौधे ऐसे हैं जो फलों से लदे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कुछ भी नहीं है।" "खैर, हम देखेंगे कि जैतून की वृद्धि कैसे जारी रहती है।"

Bruzzone and Saccarello said the com­pany plans to intro­duce a Pendolino mono­va­ri­etal brand after intro­duc­ing their lat­est biva­ri­etal, Sur, a blend of Arbequina and Coratina, the lat­ter of which is com­mon in Uruguay.

जबकि उरुग्वे के अधिकांश जैतून के बाग़ तट के पास स्थित हैं, फ्लोरिडा की अंतर्देशीय जलवायु उत्तरी इतालवी किस्मों के लिए अनुकूल है जो ठंड के लिए अधिक अनुकूल हैं। (फोटो: पिके रोटो)

"हम पेंडोलिनो मोनोवेरियल के साथ प्रयोग करना चाहते हैं, जो इटली में भी कुछ हद तक दुर्लभ है," सैकेरेल्लो ने कहा।

"ब्रुज़ोन ने कहा, "पेन्डोलिनो एक बहुत ही दिलचस्प पेड़ है और हमारे कृषि विज्ञानी इस बात पर सहमत हैं कि इसका विस्तार किया जाना चाहिए।" "यह बहुत ही शक्तिशाली तेल है, और इसका पौधा बहुत ही शानदार है।"

Depending on how the oil turns out and the mar­ket reac­tion, the cou­ple will decide whether to keep a sig­nif­i­cant amount of the batch or blend it into a tank with Tosca.

While olive oil pro­duc­tion is their pas­sion, Saccarello said the company’s key to suc­cess is intro­duc­ing a range of prod­ucts to the mar­ket, fur­ther devel­op­ing those that show more appeal and dou­bling down on the ones that do.

पिके रोटो के संस्थापकों का मानना ​​है कि उत्पादकों को बाजार में जैतून के उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करनी चाहिए। (फोटो: पिके रोटो)

"ब्रुज़ोन ने कहा, "यह बागानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक पूरक है।"

Along with olive oil, the cou­ple pro­duces table olives in a brine with a tra­di­tional nine month treat­ment. Most table olives in Uruguay are imported from Argentina and treated with lye, result­ing in a markedly dif­fer­ent fla­vor pro­file.

"ब्रुज़ोन ने कहा, "जैतून के लगभग सभी पोषक तत्व, इसके ऑर्गेनोलेप्टिक गुण और प्रोबायोटिक्स [जब लाइ में उपचारित किया जाता है] लगभग नष्ट हो जाते हैं।"

Saccarello, who loves to cook in her free time, said the com­pany also sells a range of olive pâté con­cocted in her lab­o­ra­tory over­look­ing the olive trees.

"उन्होंने कहा, "जब हमने पहली बार टेबल ऑलिव्स बनाना शुरू किया तो मैंने देखा कि बाजार में ऑलिव पेस्ट उपलब्ध नहीं था।" "इसलिए मैंने उत्पादों की एक श्रृंखला बनानी शुरू कर दी, जिसका नाम था 'क्षेत्रीय जुनून' जो कि पारंपरिक व्यंजनों पर आधारित हैं भूमध्य आहार इटली के विभिन्न क्षेत्रों से।"

"उन्होंने कहा, "हम फिलहाल दो उत्पादों पर काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें बाजार में उतारा जा सके।" "Sometimes, they don't imme­di­ately catch on, but most of the time, they do work out."

उरुग्वे के जैतून क्षेत्र का एक अन्य पहलू जिस पर पिक रोटो काम कर रहे हैं, वह है ओलियोटूरिज्म.

ब्रुज़ोन का मानना ​​है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के असाधारण गुणों को समझाने के लिए सबसे अच्छी जगह ग्रोव है। (फोटो: पिके रोटो)

ब्रुज़ोन ने कहा कि ओलियोटूरिज्म उत्पादकों को अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य सुविधाएं और वहनीयता साथ ही भुगतान करने की इच्छा भी विकसित करनी होगी।

"उन्होंने कहा, "उपभोक्ताओं को जैतून के तेल के गुणों के बारे में समझाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है कि उन्हें बागानों में ले जाया जाए, जहां वे समझ सकते हैं कि यह पेड़ क्या है, यह कैसे विकसित होता है, इसकी देखभाल कैसे की जाती है और इसमें कितना काम करना पड़ता है।"

चूंकि पिक रोटो अपने प्रयासों को घरेलू बाजार पर केंद्रित करता है - हालांकि कंपनी ने पहले भी भारी मात्रा में आर्बेकिना का निर्यात किया है - सैकेरेल्लो ने इस बात पर जोर दिया कि उरुग्वेवासियों को जैतून के बागों के पास लाना आवश्यक है और स्थानीय उत्पादन तथा बड़े पैमाने पर स्पेनिश, इतालवी और अर्जेंटीना के उत्पादकों और बोतल निर्माताओं से आयात के बीच अंतर को समझाना आवश्यक है।

"आपको उपभोक्ता को जैतून का पेड़ दिखाना होगा और कहना होगा, 'उन्होंने कहा, "उस पेड़ को देखिए, यह उस तीन लीटर के बैग-इन-बॉक्स के लिए जिम्मेदार है जिसे आपने पिछले सप्ताह खरीदा था", उन्होंने बताया कि एक लीटर तेल की तुलना में दस किलोग्राम जैतून कैसा दिखता है, इसकी अवधारणा बनाना अधिक कठिन है। "इससे उन्हें समझने में मदद मिलती है," उन्होंने कहा।